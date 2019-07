Comune di Canicattì, affidati 7 incarichi dirigenziali

Sono stati nominati al comune di Canicattì i sette funzionari titolari di posizione organizzativa. Si è trattato di un «parto» difficile ma alla fine quello che conta è il risultato. Le conferme sono quelle di Carmela e Gioacchino Meli, Antonio Pontillo, Maria Marchese ed Angela Carrubba.

La sorpresa è quella di Pietro Saia, funzionario del Suap, che non aveva presentato domanda mentre la new entry è quella di Caterina Ketty Attenasio che resterà, o tornerà, agli Affari generali come una sorta di vice dirigente.

Per procedere però il sindaco ha dovuto adottare una propria determinazione con cui affida l'interim di tre delle direzioni prive di un dirigente titolare, cioè i servizi finanziari e tributi, i Servizi tecnici territoriali e i servizi alla città e tutela ambientale al segretario comunale, Giovanni Panepinto.

