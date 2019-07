Lotta agli evasori al Comune di Agrigento, pagamenti a rate

Lotta all'evasione fiscale per fare cassa. La Giunta Firetto ha così approvato un regolamento che disciplina le procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali. Tra i problemi sottolineati quello di permettere ai contribuenti di assolvere alle proprie obbligazioni.

L'obiettivo quindi è quello sì di far pagare ma nei limiti delle proprie possibilità finanziarie chi vorrebbe mettersi o restare in regola ma non può.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

