Agrigento, stanziati oltre 1,6 milioni per la viabilità in provincia

Viabilità provinciale: nuovi finanziamenti in arrivo. Scadrà, infatti alle 12 del prossimo 19 settembre il termine per la presentazione delle offerte relative ai lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade del comparto ovest di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, guidato dall'ex magistrato Alberto Di Pisa.

Si tratta di un appalto dell'importo complessivo di 1.627.017 euro, finanziati con fondi del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud, decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti della Regione Siciliana del 2018) sul progetto elaborato dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali.

La procedura di gara sarà integralmente gestita in modalità telematica, ed il bando di gara è consultabile sul sito istituzionale (Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento della rete viaria secondaria per una maggiore accessibilità alle aree interne e sua messa in sicurezza - dorsale: Menfi - Montevago - Santa Margherita Belice - Sambuca di Sicilia - Sciacca - Caltabellotta).

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

