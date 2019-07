Agrigento, insediato il nuovo collegio dei Revisori dei Conti del Libero consorzio

In un momento particolarmente delicato e difficile per le ex Province, lasciate senza fondi e con servizi da assicurare, si è insediato il nuovo collegio dei Revisori dei Conti del Libero consorzio comunale di Agrigento. Alla presenza del commissario straordinario, Alberto Girolamo Di Pisa e del direttore generale Caterina Moricca si è svolta ieri la prima riunione dell'organo di controllo contabile.

Il Collegio è composto da Marcello Barbaro di Palermo, Commercialista, laureato in Scienze Statistiche e Demografiche; Giuseppe Cambria di Milazzo dottore Commercialista, laureato in Economia e Commercio e Pietro Gioviale dottore commercialista originario di Sant'Angelo di Brolo, con laurea in Economia e Commercio.

L'incarico di presidente è stato assegnato a Marcello Barbaro, in base alla normativa vigente, dal momento che ha avuto il maggior numero di incarichi di revisione presso altri enti locali. Il nuovo collegio dei Revisori è stato nominato dal commissario Di Pisa, a seguito di sorteggio elettronico.

