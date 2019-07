Comune di Favara, entra in giunta l'assessore Maggiore

Ha aspettato dieci giorni il sindaco Anna Alba per sostituire uno dei tre assessori che si erano dimessi a fine giugno. In tal modo ha tappato un buco, quantomeno necessario per consentire alla giunta di deliberare, facendo cadere la scelta su una forestiera, Maria Laura Maggiore, già consigliere e assessore in quota Movimento 5 Stelle nel comune di Bagheria.

Classe '83, laureata in Scienze giuridiche, si occuperà soprattutto di finanze e contabilità dovendosi dare immediate risposte al Ministero dell'Interno che ha sollecitato dei chiarimenti sul bilancio stabilmente riequilibrato 2016.

Non si può non ricordare che il Comune di Favara è in regime di dissesto finanziario, deciso proprio dal consiglio comunale in carica, ragion per cui tutta la sua attività in materia economico-finanziaria soggiace a particolari forme di controllo da parte dei funzionari del Viminale.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE