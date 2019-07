Rifiuti ad Agrigento, l'assessore Hamel: "Rivoluzione nel calendario della differenziata"

Si cambia. Non in maniera radicale, ma - a partire da lunedì - muta, in modo definitivo, il calendario di conferimento dei rifiuti. La raccolta della carta verrà spostata dal lunedì al mercoledì. Ad annunciarlo, ieri, in maniera ufficiale, è stato l'assessore comunale all'Ecologia, Nello Hamel.

Una piccola rivoluzione, per le abitudini dei cittadini, che è dovuta alla sottoscrizione del contratto di servizio. "A partire da lunedì, 8 luglio, vi sarà la variazione definitiva del calendario di conferimento dei rifiuti che prevede lo spostamento della raccolta della carta dal lunedì al mercoledì. Quindi, - ha spiegato l'assessore comunale Hamel - nella giornata di lunedì verranno raccolti l'umido ed i pannolini e pannoloni. Nella giornata di mercoledì si raccoglierà l'umido e la carta. Restano invariate la raccolta di martedì e venerdì per la plastica, la raccolta di giovedì per la frazione indifferenziata e la raccolta di sabato dell'umido e del vetro".

È inevitabile che, almeno inizialmente, qualcuno possa fare confusione, attenendosi a quello che era il precedente calendario di conferimento. Ne sono consapevoli anche a palazzo dei Giganti, tant'è che proprio l'assessore Nello Hamel, ieri, ha annunciato: "A giorni sarà distribuito un nuovo opuscolo con le variazioni che in ogni caso saranno operative da lunedì 8 luglio".

