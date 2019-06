Cambio nella giunta di Firetto, c'è un nuovo assessore: è il manager Cuzzola

Mentre il Pd sgancia, in vista delle amministrative del prossimo anno, il sindaco di Agrigento, proprio Firetto effettua un cambio in Giunta. Francesco Cuzzola, dottore commercialista originario di Reggio Calabria, laureato in Economia e Commercio e specializzato in management delle Pubbliche Amministrazioni è il nuovo assessore tecnico della Giunta.

Cuzzola, che ha un bagaglio di esperienze professionali notevoli rispetto alla sua giovane età, 35 anni, in tema di contabilità e Bilanci degli Enti locali, subentra a Massimo Muglia che cede il testimone dell'impegno diretto, «anche se non mancherà di continuare a dare, da esterno, il suo contributo all'amministrazione comunale» - rende noto lo stesso primo cittadino della città dei Templi - .

«Ho preso parte in queste ultime settimane, con notevole partecipazione emotiva, - scrive l'ex assessore Muglia nella lettera al sindaco - agli sforzi dell'amministrazione per pervenire alla migliore risoluzione di un problema di natura tecnico finanziaria che necessitava di grande attenzione, professionalità e presenza avendo più volte convenuto con Lillo Firetto che sarebbe necessario ricorrere ad una professionalità alta e possibilmente lontana dalle implicazioni di natura localistica. Considerate anche le difficoltà finanziarie e ragioni di opportunità - continua nella lettera Massimo Muglia - avevo più volte suggerito la mia disponibilità immediata a rinunciare all'impegno diretto qualora fossimo riusciti ad individuare una figura idonea ad accompagnare l'ente in questa delicata fase».

