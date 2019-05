Raccolta differenziata a Canicattì, in molti sono ancora senza il kit: il Comune corre ai ripari

Il modo di gestire la raccolta dei rifiuti a Canicattì potrebbe cambiare, almeno per quanti ancora sono privi dei mastelli e pensano di poter avere ritirati i propri rifiuti anche se differenziati.

L'amministrazione comunale ed il raggruppamento temporaneo di imprese Sea-Iseda-Ecoin, così come riporta Enzo Gallo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, hanno deciso che bisogna invertire la rotta. Il servizio prevede che il conferimento per il ritiro differenziato dei rifiuti debba avvenire con appositi mastelli da esporre fuori di casa e per quanti non lo faranno i rifiuti non verrebbero ritirati.

