Europee, il sindaco Martello: "Salvini al 45% a Lampedusa? È una vittoria di Pirro"

«Quella di Salvini a Lampedusa è una vittoria di Pirro: il 73,3% degli elettori non ha votato. Salvini ha preso solo 600 voti su 5.274 elettori, di cui solo 1.404 si sono recati alle urne appena il 26,62%». Lo dice il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, commentando il voto delle europee nell’isola. Oltre all’astensionismo, il sindaco punta il dito verso il Pd contestando i vertici locali dei dem.

«Il segretario locale ha boicottato Pietro Bartolo, basta leggere i suoi post», afferma Martello.

«Quasi il 74% di astensione vuol dire che evidentemente i lampedusani si sentono abbandonati dalle istituzioni e dal governo», spiega Martello.

«Quanto alle preferenze di lista - aggiunge il sindaco di Lampedusa - credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che - considerando che in lista c'era il 'nostro' Pietro Bartolo, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro - potevano e dovevano essere migliori: credo che in questo senso il segretario del Circolo locale del Partito democratico abbia dimostrato la sua inadeguatezza».

