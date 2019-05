Università, protocollo con gli istituti secondari di Agrigento

L'università di Agrigento si "apre" al territorio. Domani alle 10,30 presso l'aula Magna di Villa Genuardi, sede amministrativa e didattica decentrata dell'Università degli studi di Palermo, si terrà la cerimonia ufficiale di sottoscrizione dei protocolli d'intesa tra il Polo territoriale universitario di Agrigento e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della città e del territorio agrigentino.

L'obiettivo principale degli accordi, è quello di legare la realtà universitaria dell'Ateneo al territorio attraverso il rafforzamento e l'ampliamento dei rapporti di collaborazione. La cerimonia vedrà presenti i rappresentanti delle istituzioni locali, le autorità accademiche ed i dirigenti scolastici firmatari del protocollo.

L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali, proseguirà poi con la stipula dei protocolli d'intesa e verranno presentate le prime proposte.

L'incontro si inquadra nell'azione propulsiva dell'Ateneo per il rilancio della sede decentrata di Agrigento, con la nuova offerta formativa, per la quale, a partire dal prossimo anno 2019/2020, saranno attivati i tre nuovi corsi di laurea in Architettura e ambiente costruito, Economia e amministrazione aziendale, Scienze dell'educazione che si affiancano a quello di Servizio sociale già esistente.

Alla firma del protocollo si arriva dopo la giornata di orientamento, il "Welcome Day" promosso dall'Università degli studi di Palermo.

