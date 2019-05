"No" a chi vende abusivamente oggetti in spiaggia, la decisione del Comune di Sciacca

È stata approvata la richiesta del Comune di Sciacca per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti commerciali a marchio contraffatto nelle spiagge del litorale saccense.

Il progetto, elaborato dal comando della Polizia Municipale, è risultato coerente con le finalità dell'iniziativa del Ministero dell'Interno "Spiagge sicure - Estate 2019" in sede di valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il contributo ammonta a 42 mila euro.

Sarà finalizzato principalmente all'assunzione di personale a tempo determinato per garantire controlli e sicurezza nelle spiagge di Sciacca. Lo hanno reso noto il sindaco, Francesca Valenti, e l'assessore Fabio Leonte dopo aver ricevuto comunicazione dalla Prefettura di Agrigento.

Intanto, per la tutela e valorizzazione delle principali piazze del centro storico è entrata nella fase conclusiva la collocazione in piazza Farina di paletti artistici in ghisa.

