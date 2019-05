Licata, in Consiglio i debiti fuori bilancio

Si riunisce oggi alle 18, convocato dal presidente Giuseppe Russotto, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per discutere ed approvare tutta una serie di debiti fuori bilancio (17 per la precisione, compresi due derivanti da regolarizzazione provvisoria di uscita alla tesoreria comunale a seguito di atto di pignoramento verso terzi).

Oggi, per la prima volta nella storia del Comune di Licata tutte le fasi della seduta potranno essere seguite in diretta streaming. I cittadini, pur non essendo presenti nell'aula consiliare, al primo piano del Palazzo di Città, avranno la possibilità di essere aggiornati in tempo reale sui lavori.

"Ritengo che, in questo modo - dice il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Russotto - stiamo dando un grande contributo di trasparenza all'attività del Consiglio comunale, garantendo la possibilità a tutti di seguire in diretta i lavori dell'aula e di rimanere costantemente informati sulle attività del consesso cittadino. È la prima volta che accade e sono orgoglioso di avere raggiunto, insieme a tutti i consiglieri comunali, questo risultato". I

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE