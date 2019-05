L'importanza del riciclo al centro del baby consiglio di Licata

La raccolta differenziata vista dal baby consiglio comunale di Licata. Il sindaco dei ragazzi, Sara Allegro, dopo l'insediamento dei mesi scorsi, ha riunito ieri mattina i baby consiglieri comunali, presso l'aula consiliare del municipio, per la trattazione di un solo argomento all'ordine del giorno: «Avvio raccolta differenziata».

Come da regolamento a fissare e convocare la seduta è stato il presidente del consiglio comunale senior, Giuseppe Russotto. I ragazzi hanno discusso a lungo sulla loro idea di città pulita e di come fare per sensibilizzare i cittadini ad una corretta raccolta differenziata e sull'importanza del riciclo. Ed in questo senso, utili sono le iniziative nelle scuole cittadine per rendere consapevoli i più piccoli.

La società Iseda, ditta capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese assieme a Sea, Icos, Ecoin, Seap e Traina ha infatti organizzato un calendario di appuntamenti con le scuole locali che è cominciato ormai da un mese.

