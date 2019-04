Raccolta dei rifiuti e costi, è scontro aperto a Licata

Scontro aperto tra maggioranza e opposizione a Licata sull'efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al sindaco Pino Galanti sulla tariffa della tassa dei rifiuti del 2019, come si legge in un articolo di Paolo Picone nel Giornale di Sicilia di oggi.

Ma il sindaco ha subito replicato: "La mia amministrazione è riuscita ad invertire, finalmente, il dato tendenziale del costo della Tari. Dopo tanti anni di aumenti, infatti, la tariffa inizia a ridursi e, precisamente, dell'8% per le famiglie e, inoltre, raggiunto l'importante risultato di lasciare invariato il costo delle utenze non domestiche. Pertanto auspico che i cittadini, a partire dal mese di maggio, facciano la loro parte con l'osservanza delle modalità di raccolta della differenziata, per far in modo che il prossimo anno potremo ancora ridurre il costo del servizio e di conseguenza abbassare ulteriormente le tariffe".

