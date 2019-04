Porto Empedocle, non passa la mozione di sfiducia: si salva il sindaco Ida Carmina

La mozione di sfiducia presentata da otto consiglieri comunali non è passata: nove sì e cinque no. Ida Carmina, dunque, rimane al suo posto.

Il consiglio comunale di Porto Empedocle si è espresso e così al fianco del primo cittadino, che in queste settimane ha avuto il pieno appoggio, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, del Movimento Cinque Stelle, oltre ai due consiglieri della sua maggioranza anche i voti dei consiglieri Puccio, Taormina, Cortelli, Ersini e Sanfilippo.

Determinante, è stata la mossa di cambiare assessore con Di Betta che ha preso il posto di Giuseppe Sicilia.

