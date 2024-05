Marina di Palma, spiaggia e divertimenti

Il mare è limpido e perfetto per i bambini, così come tutti i servizi che ci sono in spiaggia. Ciò che contraddistingue questa zona è sicuramente l’acqua cristallina adatta per gli amanti del nuoto ma anche dello snorkeling.

Una vacanza in questa zona non può poi prescindere da una visita a Palma di Montechiaro dove si respira l’aria descritta nel Gattopardo, il celebre romanzo di Tomasi di Lampedusa che visitò Palma nel 1955. Ecco come Tomasi descrive la visita del Principe Fabrizio al Monastero delle suore benedettine, uno dei luoghi da non perdere: «In quel luogo tutto gli piaceva, cominciando dall’umiltà del parlatorio rozzo con la sua volta a botte centrata dal Gattopardo, con la piccola ruota di legno per fare entrare e uscire i messaggi, con la porta ben squadrata che il Re e lui, soli maschi al mondo, potevano lecitamente varcare...». Quando fu costruito il Monastero che inglobò la loro prima residenza, i Tomasi si trasferirono nell’attuale Palazzo Ducale, che si trova alla base della scalinata della spettacolare Chiesa Madre di Palma e che, dopo un lungo periodo di abbandono, è stato recentemente restaurato e aperto al pubblico. Le otto grandi sale del primo piano hanno ancora soffitti lignei con lacunari scolpiti e dipinti che, malgrado i danni e i furti subiti, sono molto interessanti. Per esempio quello della Sala delle Armi è diviso in 24 riquadri con altrettante diverse croci appartenute agli ordini militari cavallereschi, alcuni dei quali sono esistiti solo per breve tempo. Il circondario di Palma di Montechiaro offre suggestive vestigia del passato: il Castello di Montechiaro fra Punta Bianca e Marina di Palma, la Torre di San Carlo voluta da Carlo Tomasi nel 1639 per assicurare la difesa della popolazione dai pirati barbareschi provenienti dal Nord Africa, la Collina del Calvario con i pittoreschi ruderi della Chiesa di Santa Maria della Luce e laGrotta della Zubbia, oggi parco archeologico. Non manca nulla per una interessante vacanza tra mare, relax e cultura. Sulle orme del Gattopardo.