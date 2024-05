Agrigento, macelleria Di Salvo: tradizione e passione

Lorenzo Di Salvo Macelleria Gastronomica ad Agrigento è un punto di riferimento dell’eccellenza, è rinomata per la qualità delle sue carni e il delizioso e delicato sushi. Una tappa obbligata per gli amanti della buona cucina e per chi cerca prodotti freschi e di alta qualità. Una storia che ci riporta indietro al 1966 quando inizia questo percorso di successo grazie alla passione per la carne del nonno Lorenzo. La sua professionalità e cordialità hanno portato l’attività ad essere tramandata da tre generazioni. La macelleria Lorenzo Di Salvo nasce dalla Nonna Lilla, a cui si deve il lancio del nome nel pregiato mondo delle carni.

Oggi la terza generazione ha portato un’innovazione profonda nel segno della qualità. Uno straordinario repertorio di bontà. Un esempio? Le carni di altissima qualità provenienti dai migliori allevamenti siciliani e non. Come la pregiata Cinisara. E dal mondo una selezione raffinata e succulenta. Rybeye Cowboy Galles, Tomahawk di scottona, Lombata Prussiana, Tronchetto Danese, Lombatina di vitellinoda Latte, Costata di angus Irlandese senza osso, Pezzata rossa, T-Bone Manzo Irlandese, Punta di Costata di Scottona Croata, Costata di Manza Irlandese senza osso, T-Bone di Scottona Nazionale, Lombata di Scottona Nazionale, Costata di scottona nazionale, Costata di Manza Irlandese con osso, Costata di scottona Bavarese, Costata di Scottona bavarese. a lavorazione delle carni avviene con metodi tradizionali, ma non mancano le innovazioni che permettono di offrire prodotti sempre freschi e sicuri. Il team della macelleria è composto da esperti macellai, che conoscono alla perfezione i tagli e le tecniche di lavorazione, capaci di consigliare al meglio i clienti su come preparare e cucinare ogni tipo di carne. La macelleria Di Salvo non si limita solo alla vendita al dettaglio, ma offre anche un servizio di catering per eventi e cerimonie. Grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla professionalità del servizio, la macelleria è spesso scelta per rifornire banchetti e ricevimenti, garantendo sempre il massimo della freschezza e del gusto. Oltre alla qualità dei prodotti, un elemento che rende unica la macelleria Di Salvo è l'attenzione al cliente. Ogni persona che entra nel negozio viene accolta con cortesia e disponibilità, e il personale è sempre pronto a fornire consigli e suggerimenti per la preparazione dei piatti. Questo approccio ha permesso di costruire un rapporto di fiducia e stima con la clientela, che continua a scegliere Di Salvo per la qualità e l'affidabilità.