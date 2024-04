Aguglia Persa, successo con la cottura al top

Immerso in un ridente giardino in pieno centro ad Agrigento, sorge il ristorante Aguglia Persa. Una location elegante, ricca di fascino e anche di storia: si trova, infatti, difronte alla nobiliare Villa Catalisano, realizzata nel ‘700 e residenza per un breve perioso di Luigi Pirandello.

Come è intuibile nella premessa, il primo elemento a spiccare agli occhi dei clienti è, senz’altro, la bellezza del giardino dove è possibile godersi il pranzo o la cena (ovviamente durante i periodi più caldi). La location interna è stata anch’essa realizzata con gusto e si apprezza subito l’estrema cura per ogni dettaglio presente.

La peculiarità di Aguglia Persa è l’utilizzo di carboni di legno di leccio e affumicature di legno di ciliegio, per la realizzazione di molti piatti presenti all’interno del menù.

Tramite l’uso di tecniche moderne, la cottura al carbone ci riporta alle origini, ad una cucina ancestrale e tradizionale. Lo scopo dello chef è infatti quello di esaltare le caratteristiche fondamentali delle materie prime: sapore, consistenza e succosità.

Tutte le materie prime utilizzate, così come la vasta selezione di vini, sono di origine siciliana, garantendo in questo modo alta qualità, amore per il territorio e rispetto per la tradizione. La preparazione dello staff supporta il cliente nella scelta delle pietanze più adeguate ai propri gusti, e nell’abbinamento del giusto vino, per un’esperienza memorabile. Tornando al giardino, infine, quest’anno Aguglia Persa offre la possibilità di vivere anche momenti di assoluto relax in una parte esclusiva del giardino dedicata agli aperitivi.