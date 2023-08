Marchesi di Rampingallo, l'eccellenza con secoli di storia

L’azienda Marchesi di Rampingallo si trova in Contrada Rampingallo, nel territorio di Salemi-Marsala. La cantina si trova nel Comune di Menfi, precisamente sulla SP48 per Porto Palo di Menfi. Da quasi tre secoli Rampingallo appartiene alla famiglia Russo Messina, che ha individuato la vocazione autentica del territorio, rinnovando interamente la filiera vitivinicola dell’azienda agricola di proprietà e ristrutturando il baglio.

I vigneti

I vigneti, di varietà autoctone e alloctone, si estendono per circa 269 ettari tra le colline di Salemi e Marsala, con un altitudine compresa tra i 60 e i 260 metri. Le vigne sono state impiantate su un terreno collinare con media pendenza, particolarmente vocato con esposizione a sud, caratterizzato da un microclima favorevole, una forte escursione termica tra il giorno e la notte e mitigato dai venti provenienti da sud. I vigneti sono allevati principalmente a spalliera con potatura a Guyot, crescono su un terreno marno argilloso che conferisce al vino particolari caratteristiche come la struttura, la longevità e la morbidezza, che rilasciano al gusto sensazioni olfattive e gustative complesse. Una parte dei vigneti di uve Grillo e di uve Nero d’Avola sono oggi allevati ad alberello.

La storia

Marchesi di Rampingallo affonda le sue radici nella storia. Infatti, la sera tra il 12 e il 13 maggio 1860, Garibaldi, l’Eroe dei due Mondi, e i suoi Mille giungono alla fattoria Rampingallo, dove trascorrono la notte. Ed è proprio su quelle colline che oggi sorge il famoso baglio di Rampingallo, tipico baglio fortificato utilizzato come casa di campagna con magazzini e case per i contadini e le stalle per gli animali. Poco distante è possibile scorgere la lapide eretta in occasione del centenario in onore dell’uomo dei due mondi, a rafforzare il legame e il valore profondo tra il territorio e la storia, che da sempre hanno caratterizzato l’azienda. Esiste ancora oggi, ed è possibile ammirarlo in tutta la sua maestosità, l’albero di ulivo dove il Generale Garibaldi, seduto a riprendersi dalle fatiche dello sbarco, meditava la strategia di attacco alle truppe borboniche del Generale Landi, di stanza a Calatafimi.+

La storia di Marchesi di Rampingallo è fortemente legata alla tradizione vitivinicola della Sicilia, che affonda le sue radici nella famiglia catalana Di Simon, spagnoli rifugiati prima in Francia e poi in Sicilia, che nella seconda metà del 1500 giunse nel Trapanese, che contribuirono al successo mondiale del vino Marsala. La notizia più remota del commercio del vino Marsala risale al 1773 quando J. Woodhouse spedì 60 botti da litri 412 ciascuna in Inghilterra. Iniziò così la grande storia di un vino che allora era chiamato «vino inglese di Sicilia all’uso di Madeira», molto apprezzato nei paesi di cultura anglosassone. Insieme ai Woodhouse alcuni gentiluomini inglesi, gli Ingham, e i Witaker, con il fiuto per gli affari si trasferiscono dall’Inghilterra in Sicilia per vendere nel mondo un nuovo prodotto di nome Marsala. Nel 1811 i De Simone, ricchi proprietari terrieri, sulla scia degli inglesi inaugurarono la loro cantina vinicola A Marsala, nel baglio di loro proprietà che da li conduceva a Salemi, da dove partivano le regie trazzere che attraversavano tutta l’Isola e poi, da li, a Nord verso Palermo o a Sud verso Castelvetrano. L’attività dei De Simone si sviluppò fino a creare depositi e magazzini non solo in Italia e in Europa ma anche negli Stati Uniti.

Oggi la famiglia Russo ha continuato l’antica tradizione rinnovando interamente la filiera vitivinicola nell’azienda agricola di proprietà e ristrutturando il baglio di Menfi, della seconda metà del '700, trasformandolo nel 1998 in un moderno stabilimento per la produzione di vini di alto livello qualitativo.

Il programma

Nel vino la verità, nella verità la bellezza. Quella della notte magica di stelle cadenti e natura nella dimora di campagna dei Marchesi di Rampingallo sulla SP48 per Porto Palo di Menfi. Immersa su un chianu paesaggistico disegnato da vigneti e uliveti, va in scena Calici di Stelle, una serata per vivere il rapporto tra piaceri della tavola, la scoperta dei nuovi vini, magia del paesaggio, musica e convivialità. Musica, vino e stelle si danno la mano per accompagnare i sensi nel piacere di una notte dedicata alla riscoperta del blu e del romanticismo. Dal tramonto in cantina, fino a riveder le stelle che chiamano il sole.

Ore 20: apertura portoni e accesso ospiti, registrazione ospiti, ritiro calici e tasca e consegna ticket presso reception

Ore 20.30: visita della cantina con spiegazione delle fasi di lavorazione e visita delle stanze e bottaia e conclusione giro al museo agricolo

Ore 21: cena con prodotti tipici della Valle del Belice; sotto le stelle con catering della premiata ditta Albino; nella corte interna col pozzo dove degustare i vini di nostra produzione anche sotto i portici. Il menù Street Food comprende: coppo di patatine e spiedino di carne, panino con panelle e melanzane in salsa di basilico, busiate di grano duro al pesto trapanese, macedonia di frutta, cassatella di ricotta di pecora.

Ore 22: vista dele stelle con telescopio dalla terrazza privata dell'azienda, aperta eccezionalmente per l’evento.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo del duo InCanto di Rosaria Aiello e Nino Di Graci. Ampio parcheggio, servizio di sicurezza. Info e prenotazioni: +39 350 9033148

I prodotti

I cru sono vini ottenuti da vigneti coltivati ad alberello, le cui uve vengono accuratamente lavorate e raccolte a mano in cassette. Esprimono al meglio i molteplici profumi sprigionati dai migliori vitigni, coltivati con amore e passione (Doc Sicilia)

Le selezioni familiari sono vini eleganti e moderni, ma affondano le radici nella storia, prodotti nelle migliori annate. Nascono da zone altamente adatte che esprimono la storia e i valori di Rampingallo, ma allo stesso tempo creano piacere e gioia in chi li beve. (Doc Sicilia)

I vini territoriali sono vini monovarietali prodotti con uve autoctone e internazionali, i cui nomi provengono dalle contrade situate intorno al Baglio di Rampingallo. Sono vini che esprimono il territorio, le cui uve esprimono tutte le caratteristiche del territorio che li ha generati. (Doc Sicilia)

Le Giache sono vini giovani, piacevoli e allegri, da bere tutti i giorni, che esprimono la magia delle terre siciliane

Spumante Metodo Classico (Doc Sicilia)