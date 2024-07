«Tutte le strade portano al vino», presentato il programma del Terre Sicane Wine Fest

Presentato a Sciacca il programma 2024 del Terre Sicane Wine Fest, la manifestazione che mette insieme i vini e le bellezze naturalistiche dei borghi del circuito sicano.

Istituzioni, associazioni e appassionati si sono dati appuntamento presso Cantine De Gregorio per scoprire i dettagli del weekend di fine luglio. Dopo la masterclass con Le Donne del Vino - Sicilia che hanno promosso storie e temi del lavoro al femminile delle comunità locali, Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina, ha anticipato il cartellone di degustazioni e spettacoli. «Incontri e approfondimenti, non soltanto assaggi. Desideriamo far sperimentare l’autenticità dei nostri luoghi e la bontà dei nostri prodotti - precisa Spera, che è alla guida del Comune pilota del progetto -. Il Terre Sicane Wine Fest si è arricchito di importanti collaborazioni ed ha raggiunto una maturità che gli permette di essere un contenitore ampio e variegato, esattamente come il nostro territorio».

Dal 26 al 28 luglio, nel centro di Contessa Entellina e nella suggestiva Abbazia Santa Maria del Bosco, la sesta edizione del winefestival svilupperà il tema «Tutte le strade portano al vino», messaggio di unione tra i popoli e pace testimoniato da ospiti nazionali e internazionali.