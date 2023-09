Torna Fastuca Fest, protagonista il Pistacchio Dop di Raffadali

Tre giorni di laboratori tematici, degustazioni, wine tasting, showcooking, banchi d’assaggio. Dal 15 al 17 settembre a Raffadali torna Fastuca Fest, l’evento, arrivato alla settima edizione, che promuove il Pistacchio di Raffadali Dop che dal 2021 si fregia della Denominazione di origine protetta.

Nel terzo week-end di settembre, il centro storico della cittadina in provincia di Agrigento si trasforma in un palcoscenico dove cibo, musica e arte creano un’atmosfera suggestiva. Un percorso del gusto che, con l’installazione di arte urbana fatta di intrecci di luci e colori, accompagnerà i visitatori in un viaggio sensoriale in cui scoprire tutti gli aspetti del Pistacchio di Raffadali Dop lavorato da pasticceri e chef nelle declinazioni dolci e salate.

Il programma

Nel pomeriggio di venerdì 15 settembre l’inaugurazione, seguita da due cooking show e da uno spettacolo musicale in serata.

Sabato 16 si comincia alle 9 del mattino e si va avanti fino alle 23 con convegni, masterclass e wine tasting. Dalle 10 alle 12 anche uno spazio dedicato ai più piccoli con il laboratorio del gusto dal titolo “Il pane della nonna” a cura della Brigata Mandrarossa.

Domenica 17, a partire dalla mattina, gli show cooking con gli chef, le degustazioni, le preparazioni all’olio Igp, protagonista anche il cioccolato di Modica Igp, oltre alle masterclass dei maestri dei lievitati abbinati alle produzioni dell’eccellenza del territorio. (QUI il programma nel dettaglio)

“Questo appuntamento – dice il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – è una occasione di valorizzazione del territorio e dell’intero comparto agricolo. Ed è anche un messaggio per i più giovani: è da loro che bisogna partire per riscoprire l’agricoltura e far conoscere i prodotti di nicchia che siamo in grado di produrre, a partire proprio dal Pistacchio di Raffadali Dop che, come per Fastuca Fest, è in grado di attrarre decine di migliaia di visitatori nel nome della eccellenza”.

“FastucaFest - dice il presidente Calogero Frenda, presidente del Consorzio Pistacchio di Raffadali Dop - guarda al mondo della cultura con particolare attenzione: dagli spettacoli ai convegni alle rappresentazioni artistiche, tutto ruota attorno al concetto di pistacchio, di territorio, di conoscenza della storia e delle tradizioni del territorio. Un evento che mette al centro il pistacchio e la frutta secca ma rappresenta una grande opportunità per i diversi prodotti di qualità siciliani e per le aziende del territorio”.