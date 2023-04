Giuseppe Criminisi vince il campionato mondiale della pizza: la migliore classica è di Racalmuto

Giuseppe Criminisi ha vinto il campionato mondiale della pizza nella categoria "pizza classica". Il giovane pizzaiolo di Racalmuto ha battuto tutti gli avversari nella 30esima edizione della competizione che si è conclusa nei giorni scorsi presso la fiera di Parma. Oltre settecento i pizzaioli provenienti da tutto il mondo che si sono sfidati in diverse categorie ma la migliore pizza classica del mondo, la più ambita che ogni anno richiama il maggior numero di partecipanti del campionato, è stata quella di Racalmuto, di Giuseppe Criminisi, della pizzeria “Il Carretto”. Il siciliano ha più volte partecipato al campionato mondiale e adesso è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, confrontandosi con colleghi provenienti da 52 Paesi del mondo, tra i quali Algeria, Cile, Kuwait, Messico, Principato di Monaco, Paraguay, Polonia che hanno partecipato per la prima volta alla competizione. Criminisi si è anche aggiudicato il premio speciale Parmigiano Reggiano.

Le classifiche

Per la gara di cottura: categoria pizza classica - Giuseppe Criminisi (Sicilia); pizza napoletana STG - Vincenzo Mansi (Campania); pizza in pala - Antonio Di Tella (Toscana); pizza in teglia - Valentino Clemente (Toscana): pizza senza glutine - Domenico Vassallo (Veneto); pizza a due - Raffaele di Stasio con Cristian Tolu (Lombardia e Sardegna). Per quanto riguarda la gara di abilità: pizza più larga - Daniele Pasini (Emilia-Romagna); stile libero - Francis Tolu Botella (Spagna); pizzaiolo più veloce - Andrea Bandinelli. Spazio anche ai riconoscimenti speciali: trofeo Heinz Beck - Alessandro Caliolo (Puglia); premio “La Pizza del Cambiamento” – Giulia Vicini (Lombardia): premio speciale Parmigiano Reggiano - Giuseppe Criminisi (Sicilia).

La soddisfazione di Giuseppe Criminisi

“Grazie alla mia tenacia, voglia e passione, ma soprattutto credendo in se stessi e nelle proprie capacità e potenzialità si arriva sul tetto più alto del mondo. Questo è quello che ripaga tutto", ha detto il pizzaiolo Giuseppe Criminisi. E anche il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, ha voluto festeggiare il giovane pizzaziolo: “Complimenti al nostro concittadino Giuseppe Criminisi per il grande successo raggiunto con grande orgoglio per i Racalmutesi", ha scritto il primo cittadino sui social.

