Formaggi a Km 0 e pizza di qualità: al via il corso per pizzaioli di Raffadali

Non solo farine prodotte da grani locali ma anche formaggi a km 0 per la pizza di qualità siciliana. "Utilizzare al meglio i formaggi nella preparazione della pizza" è il titolo del nuovo corso di formazione professionale per pizzaioli promosso nell'Agrigentino dalla Cifa Unione Pizzaioli Italiani che ha preso il via nei giorni scorsi a Raffadali.

"Il corso, che sarà proposto anche online - viene spiegato in una nota - è rivolto a chi ha già maturato esperienza professionale come pizzaiolo e desidera acquisire maggiori competenze professionali per migliorare le conoscenze sui formaggi e il loro utilizzo nella preparazione della pizza Qualità Siciliana".

"Mai come in questi anni - spiega Stefano Catalano, presidente della Cifa Unione Pizzaioli Italiani - c'è un grande interesse per la qualità del cibo, questa maggior sensibilità da parte di tutti, addetti ai lavori e consumatori, ha portato e sta portando a risultati significativi. L'importante è non cadere nell'errore, purtroppo ancora molto comune, di proporre pizze senza un'adeguata professionalità e selezione delle materie prime".

