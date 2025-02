Un flash mob per la pace, presenti anche sindaco e prefetto

Il 27 gennaio, la nostra scuola, l'Istituto Comprensivo Anna Frank di Agrigento, ha organizzato un evento speciale per ricordare l'ottantesimo anniversario della morte di Anna Frank e tutte le persone che hanno sofferto a causa della Shoah. L'obiettivo era chiaro: non ripetere mai più gli orrori del passato e impegnarsi per un mondo più giusto e pacifico.

Una giornata davvero speciale, ricca di emozioni e riflessioni, con musica, arte e parole che si è aperta con un flash mob per la pace, un modo per esprimere, tutti insieme, il nostro desiderio di un futuro migliore. Il preside Alfio Russo, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il prefetto Salvatore Caccamo, intervenuti alla manifestazione, hanno ricordato l'importanza di non dimenticare, sottolineando come Anna Frank, nonostante le difficoltà, abbia sempre creduto nella bontà dell'umanità.

La musica ha avuto un ruolo fondamentale, con brani come «Annie Hannah», «La guerra di Piero» e «Beautiful that Way», eseguiti dagli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria. Le note e le parole hanno contribuito a riflettere sul valore della vita e della libertà.

Non sono mancate, inoltre, le riflessioni degli studenti, le poesie originali e i brani tratti dal «Diario di Anna Frank». La classe seconda B della scuola media, inoltre, ha anche messo in scena un incontro immaginario tra Anna Frank e un soldato delle SS, un momento toccante che ha fatto capire l'importanza delle scelte individuali.

Durante la cerimonia, sono state consegnate medaglie d'onore ai familiari di alcuni soldati che hanno subito ingiustizie durante la Seconda Guerra Mondiale. È stato un modo per onorare la loro memoria e ricordare il loro coraggio. Una grande emozione per tutti i partecipanti all’iniziativa.

La giornata si è conclusa con la deposizione dei fiori intorno al disegno di Anna Frank, realizzato dai Madonnari, e la piantumazione di un albero di ulivo nel giardino della scuola, un gesto simbolico per esprimere l’impegno di tutti noi per costruire un futuro di serenità e di pace.