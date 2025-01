Una gara di poesia tra arte e libertà di espressione

L’Auditorium del Liceo Scientifico «Enrico Fermi» di Sciacca si è riempito di energia e curiosità durante una mattina speciale, il 9 gennaio, quando gli studenti delle classi terze hanno avuto il piacere di incontrare Eleonora Fisco, poetessa e performer internazionale. Con la sua passione e il suo entusiasmo, Eleonora ha fatto scoprire a tutti i presenti la magia del «Poetry Slam», una gara di poesia che non è solo competizione, ma anche arte e libertà di espressione.

La scrittrice ha spiegato agli studenti come funziona: il Poetry Slam è una «sfida a colpi di versi» tra otto partecipanti che portano sul palco testi originali. Hanno a disposizione tre minuti per conquistare il pubblico, usando la voce, il ritmo e, se vogliono, persino il canto. Niente musica, solo loro e il microfono aperto, pronti a dare tutto.

Questo format è nato a Chicago negli anni ’80, grazie al poeta Marc Smith, al fine di portare la poesia fuori dai libri, facendola arrivare a tutti in maniera immediata. Oggi il «Poetry Slam» è un fenomeno globale e ovunque diventa un’occasione per mescolare poesia, spettacolo e improvvisazione.

La competizione al Fermi ha visto i partecipanti sfidarsi in tre round, davanti a una giuria composta da cinque studenti per match, scelti tra il pubblico, che, con i loro voti, hanno decretato chi dovesse accedere alla fase successiva.

In finale sono arrivati Giorgia, Daniele e Francesca. L’atmosfera era tesa, ma allo stesso tempo piena di entusiasmo. Con l’ultima performance, Daniele Sabella della classe III E Scienze applicate ha conquistato tutti, vincendo la gara e ottenendo il pass per le finali nazionali di «Poetry Slam», che si terranno in una location ancora da definire.

L’evento è stato molto più di una semplice competizione. È stato un momento di condivisione, creatività e crescita, dove la poesia ha dimostrato di essere qualcosa di vivo e vicino ai ragazzi. E chissà, forse tra i banchi di scuola si nascondono già i poeti di domani.