Al Fermi di Sciacca Dante nell’era dell’IA

Quali sfide stuzzicano la fantasia degli studenti nell’era dell’IA e dell’avanzamento tecnologico? Si può coniugare creatività ed apprendimento? Sono questi gli obiettivi che si sono posti gli studenti della IV F dell’indirizzo Scienze Applicate del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Sciacca, attraverso la combinazione di algoritmi di machine learning e realtà virtuale, creando mondi immersivi in cui muoversi liberamente con appositi visori del tipo Meta Quest 2.

In questo modo anche un viaggio misterioso nell’aldilà può diventare una passeggiata avventurosa e intrigante, in compagnia di anime dannate, mostri infernali e figure leggendarie. Con l’IA Dante è tornato a rivivere nel XXI secolo con un nuovo look, e i nuovi strumenti digitali hanno reso la lettura dell’opera letteraria un’esperienza interattiva unica. Utilizzando il software CoSpaces gli studenti, coadiuvati dalle insegnanti di Informatica e Letteratura italiana, le docenti Donatella Bono e Rosalba Catalano, hanno riprodotto gli scenari dell’Inferno dantesco.

L’avventura inizia quando Marco, un curioso sedicenne, giunge in un luogo sconosciuto e inquietante, dove incontra il Sommo Poeta e viene catapultato in un viaggio straordinario. I due conversano e si confrontano con personaggi emblematici della Commedia come Francesca da Rimini e Ulisse che offrono al giovane spunti di riflessione sull’amore, sul rispetto reciproco e sul valore della conoscenza. Il progetto non si limita alla ricostruzione visiva ma sfrutta le potenzialità dell’IA per approfondire il capolavoro letterario permettendo agli studenti di analizzare il testo in modo innovativo, individuando temi, caratteristiche, collegamenti interdisciplinari e interpretazioni che trascendono la lettura tradizionale. E così ogni studente ha potuto esplorare virtualmente l’Inferno, vivendo in prima persona le insidie, le emozioni, le atmosfere evocate dal Poeta. Chi fosse curioso di scoprire meglio il progetto può farlo visitando il seguente link: https://edu.cospaces.io/afx-dhz

Un’evoluzione dello studio tradizionale che guarda al futuro senza dimenticare il passato.