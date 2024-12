L’impegno di tutti nella lotta al bullismo e al cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano un problema in crescita, includono problemi psicologici, ansia, depressione, bassa autostima, isolamento e hanno pesanti ripercussioni sul rendimento scolastico e in famiglia. I due fenomeni sono all’attenzione delle istituzioni che hanno fissato una serie di azioni e provvedimenti atti a combatterli, ad esempio la legge 71/2017, che ha introdotto la figura del «referente» per le iniziative contro il cyberbullismo a cui ogni studente può rivolgersi in caso sia vittima di cyberbullismo, e la più recente legge 70/2024 che ha introdotto la «Giornata del rispetto» il 20 gennaio.

Finito il film, abbiamo avuto il piacere di partecipare alla riunione a distanza in live streaming con la regista Margherita Ferri, con l’attore protagonista Samuele Carrino, con la madre di Andrea, Teresa Manes, con lo sceneggiatore Roberto Proia e con la cantante Arisa, autrice del brano «Canta ancora», colonna sonora del film.

La conferenza ha avuto inizio con la narrazione della madre che ha raccontato l’episodio in cui si è rifiutata di dare l’ultimo saluto a suo figlio in obitorio. Ciò che le farebbe piacere trasmettere al pubblico è: «Il film e il libro non siano opere di morte, ma opere che diventano inno alla vita, perché la vita è bella e deve essere vissuta». Successivamente i ragazzi hanno avuto il piacere di poter fare domande per esprimere il proprio pensiero sul film, in particolare una domanda è stata rivolta alla madre: «Lei prova rancore verso i bulli?» a cui lei ha risposto dicendo: «Perché provare rancore se non sono consapevoli di ciò che hanno fatto?».

Yuma Cirrone 3A SAS

Enrico Sclafani 3E EEA

Don Michele Arena - Sciacca