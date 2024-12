Da Sciacca a Siviglia professione futuro

Abbiamo visto la Cattedrale in stile gotico con l’antico minareto della Giralda dalla quale abbiamo potuto vedere tutta Siviglia. Entrambi i monumenti, insieme all’antico mercato dell’«Archivo de Indias», sono Patrimonio dell'Umanità Unesco. Abbiamo visto poi Plaza de toros, nella quale tutt’ora viene svolta la corrida, le Setas e Plaza de España con le sue 48 panchine decorate con le azulejos, le piastrelle in ceramica in cui sono raffigurati i monumenti più caratteristici delle varie province spagnole. Vivere in un contesto diverso dal nostro ci ha portati ad adattarci alle situazioni, a guardare oltre.

Il 29 ottobre noi studenti del «Don Michele Arena» di Sciacca siamo volati a Siviglia per svolgere, nell’ambito del progetto PON «Arena chiama Europa», un PCTO all’estero di 90 ore. Trascorrere 21 giorni nel campus, lontani da casa e in una città con usi e costumi diversi, ci ha permesso di ampliare la nostra rete sociale, di stimolare la nostra crescita personale e di diventare più indipendenti e responsabili. Stando sempre insieme, inoltre, tra noi ragazzi si è creata una bellissima amicizia che coltiveremo e manterremo anche fuori dal contesto scolastico.

Noi dell'Odontotecnico, ad esempio, abbiamo avuto la grande fortuna di poter visitare la facoltà di Odontoiatria dell’Università di Siviglia, dentro i cui laboratori abbiamo potuto osservare l’impegno profuso nel loro lavoro dagli studenti che, sotto la super visione di un tutor, si prendevano cura dei pazienti che erano stati affidati a loro. Abbiamo potuto visitare anche la Scuola di formazione professionale Ilerna per igienisti dentali dove tutto era digitalizzato. In Spagna, dopo la scuola superiore e la frequenza dei corsi post-diploma di 2 anni, c’è subito la possibilità di accedere alla facoltà universitaria senza bisogno di svolgere un test di ammissione, pertanto, dal momento che il nostro istituto con i laboratori e con tutti i macchinari di cui dispone (il Cad Cam, lo Scanner stampante 3D, il Softw Excocad, il Fresatore, il Forno sintetizzatore, la macchina per il lavaggio e i banchi da lavoro) è in grado di darci un’ottima preparazione, qualcuno di noi sta pensando tra un anno di volare a Siviglia per l’Università. Siamo contenti di questo PCTO che ci ha invogliato ancora di più a proseguire nel nostro percorso di studi.

Amanda Giallombardo III E CMN, Sofia Bono, Gaetano Monastero, Samuel Monterosso, Siria Giuseppina Rotolo VC ODO, Helena Zinna VE CMN

Don Michele Arena Sciacca