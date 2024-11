Tra palazzi storici e chiese

Il progetto Le Vie dei Tesori nasce con l’obiettivo di aprire al pubblico monumenti, palazzi storici, chiese e giardini solitamente chiusi o poco accessibili. Nello specifico, la IV D si è occupata di ben 4 siti: il Palazzo Licata-Borsellino, l’archivio di Stato, la chiesa di Santa Caterina, e la chiesa del Riposo. La classe ha quindi avuto modo di esplorare angoli inediti della città, in una sorta di viaggio nel tempo tra arte, storia e tradizioni. Oltre a visitare questi luoghi, grazie anche all’aiuto della prof Giusy Di Prima, gli studenti sono stati chiamati a svolgere un ruolo attivo, mettendo in pratica competenze acquisite in ambito scolastico e arricchendole con nuove esperienze. Il Pcto «Le Vie dei Tesori» ha permesso agli studenti di sviluppare una serie di competenze fondamentali per il mondo del lavoro e per la crescita personale. La preparazione necessaria per guidare i visitatori, la capacità di interagire con persone di diverse età, talora la capacità di improvvisazione e la gestione delle informazioni su patrimoni culturali hanno rappresentato una sfida interessante e formativa.