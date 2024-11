L’offerta formativa che guarda al futuro

Il Liceo Classico Tommaso Fazello di Sciacca per l’anno scolastico 2024/2025, si presenta con una veste nuova. Proseguono infatti i lavori di rifacimento della struttura con aule nuove, laboratori ed attrezzature con fanno del Liceo Classico uno dei più aggiornati nel campo della tecnologia, grazie alla visione ispirata al futuro del dirigente Leonardo Mangiaracina. Ma oltre all’edificio che verrà ristrutturato alla luce delle vigenti normative in materia di sicurezza, l’istituto saccense presenta un piano dell’offerta formativa veramente attraente. Gli indirizzi tradizionali, con curvatura biomedica, matematica avanzata e classico per le lingue verranno arricchiti con progetti mirati al consolidamento delle competenze specifiche. Incontri, dibattiti, viaggi d’istruzione, visite guidate, partecipazione a spettacoli, viaggi a Roma presso il Senato e la Camera dei deputati saranno destinati agli studenti del Liceo saccense e agli alunni delle scuole medie di Sciacca e del territorio che sceglieranno il Liceo Classico. A tal proposito occorre ricordare che per quest’anno le date sono due : il 19 dicembre con l’open day ed il 24 gennaio con il Fazello Fest. Saranno due momenti di festa per gli studenti del Liceo Classico che stanno già preparando le attività da realizzare per i due appuntamenti.