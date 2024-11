Marrone, da contadino a eroe dimenticato

Durante la cerimonia, abbiamo anche condiviso la storia di Marrone, leggendo alcune lettere inviate alla sua famiglia che raccontavano momenti significativi della sua vita. La sua figura emergeva come quella di un uomo coraggioso e altruista, disposto a mettere a rischio la propria sicurezza per aiutare gli altri. I più piccoli hanno partecipato con entusiasmo, presentando balli e canti in suo onore, rendendo la celebrazione più vivace e toccante.

Il 18 ottobre è stata una giornata di grande significato per la nostra comunità, poiché abbiamo avuto l'opportunità di onorare la memoria di Calogero Marrone, un illustre favarese che ha dedicato la sua vita a salvare molti ebrei durante il suo servizio come dirigente del comune di Verona. Questo evento si è tenuto in una piazzetta adiacente alla nostra scuola, dove ci hanno accolti diverse autorità locali e numerosi studenti provenienti da varie scuole di Favara. Ognuno di noi portava una bandierina tricolore, un simbolo di unità e orgoglio nazionale, e abbiamo intonato insieme l'inno nazionale con passione e commozione.

Un momento particolarmente emozionante si è verificato quando il sindaco ha svelato una targa dedicata all'intitolazione della piazzetta a Calogero Marrone. Questo gesto simbolico ha rappresentato un riconoscimento tangibile per il contributo straordinario di questo uomo nella nostra storia. È stato un momento significativo per l'intera comunità, un’occasione per riflettere su valori come il coraggio e la solidarietà.

Calogero Marrone, un semplice contadino siciliano, è un eroe dimenticato della Seconda Guerra Mondiale. Durante l'occupazione nazista in Italia, riuscì a salvare molte vite ebraiche, nascondendo numerosi ebrei nelle sue terre e mettendo a rischio la propria vita. Con grande coraggio, Marrone li ospitò nella sua casa e nei suoi rifugi, proteggendoli dalle retate tedesche. Il suo atto di solidarietà non fu isolato: in un periodo di persecuzione, molti siciliani, come lui, si distinsero per il loro spirito di resistenza e umanità, spesso ignorato dalla storia ufficiale. Una straordinaria vicenda umana che merita di essere ricordata anche dalle prossime generazioni per il suo alto profilo umano.

Da ora in avanti, ogni qualvolta attraverseremo quella piazzetta, penseremo a Calogero Marrone e alle vite che ha salvato, portando nel cuore il suo esempio di umanità. Per tutti noi e per i nostri concittadini, questo luogo sarà conosciuto per sempre come piazza Calogero Marrone, un memoriale che ci ricorda l'importanza di agire in favore del bene comune.

