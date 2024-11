La «castagnata», simbolo di amicizia

Come ogni anno, il nostro Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara ha organizzato delle giornate dedicate alla «castagnata»: una tradizione di amicizia e condivisione in occasione della stagione autunnale. Per l’occasione, il gazebo del cortile del nostro plesso «Luigi Pirandello», è stato addobbato con gusto e dovizia di particolari. Era proprio uno spettacolo guardarlo con tutti quei colori tipici dell’autunno e con i profumi che emanava anche se il caldo di questi giorni sembra volerci proiettare lontano da questa stagione. Nella tavolata centrale c’erano grandi cesti in vimini, con dentro i frutti autunnali: melograni, pere, mele, noci, cachi, vari tipi di uva e zucche; non potevano mancare anche le guantiere di taralli, dolci tipici siciliani. Anche gli ornamenti attorno la tavolata erano molto belli, come le foglie di varie forme, pigne e due profumate balle di fieno con sopra seduto un simpaticissimo spaventapasseri vestito da contadino. Già dalla prima ora di lezione sentivamo i rumori del «castagnaro» che montava il braciere con la classica forma di cilindro. A Favara il «castagnaro» vende le castagne arrostite (o caldarroste) per strada e lo si vede soprattutto nelle zone del paese più trafficate.

Dalla finestra della nostra aula saliva una densa nube di fumo grigio e sentivamo lo scoppiettio delle bucce delle castagne e della brace. L’ora della ricreazione si avvicinava e già tutti noi non vedevamo l’ora di mangiarle, con l’acquolina in bocca. Arrivato il nostro turno, l’abile «castagnaro», ha dato ad ognuno di noi il classico «coppu» (il cartoccio di carta ripiegati a forma di cono), pieno di una generosa porzione di calde e profumate castagne pronte per essere gustate. Come ci hanno spiegato le nostre insegnanti, non solo le castagne sono deliziose, ma hanno anche molte proprietà nutritive, con proteine e carboidrati. Le castagne sono un alimento ricco di nutrienti e benefici per la salute. Contengono carboidrati complessi, che forniscono energia a lungo termine, e sono una buona fonte di fibre, vitamine (come la C e le vitamine del gruppo B) e minerali (come potassio e magnesio). Inoltre, sono naturalmente prive di glutine, rendendole ideali per chi segue diete senza glutine.

È stata davvero una gran bella giornata scolastica di convivialità e allegria, che spero di ripetere durante l’anno scolastico in altre occasioni.

