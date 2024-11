Il giardino diventa un grande laboratorio

L'autunno si presenta come una stagione vibrante, caratterizzata da una miriade di colori, frutti succulenti e profondi cambiamenti. Per gli insegnanti e noi alunni, ciò rappresenta un’opportunità unica per esplorare e apprendere insieme. Durante l'ora di scienze, abbiamo deciso di fare una passeggiata nel giardino della scuola, un vero e proprio laboratorio naturale. Osservando con attenzione, abbiamo notato come le foglie abbiano cambiato colore, passando da verdi brillanti a calde tonalità di giallo, arancione e rosso. Non solo hanno mutato aspetto, ma molte di esse sono cadute, formando tappeti naturali che invitano a essere calpestati e attraversati. Questa scoperta ha suscitato curiosità tra noi bambini, spingendoci a raccogliere le foglie sparse sul terreno. Con entusiasmo, abbiamo iniziato a toccare, scegliere e classificare le diverse varietà, ognuna con la sua forma e colore unici. L’attività si è trasformata in un momento di creatività, dove ognuno di noi ha potuto dare sfogo alla propria immaginazione. Le foglie sono state utilizzate per creare immagini e figure originali, permettendo a noi piccoli artisti di esprimerci attraverso l’arte naturale.

In questo modo, l’autunno non è solo una semplice transizione stagionale, ma diventa un’opportunità educativa ricca di esperienze pratiche. Noi bambini non solo impariamo a osservare e a leggere l'ambiente che ci circonda, ma anche a rispettarlo e apprezzarlo. Attraverso il contatto diretto con la natura, scopriamo il ciclo della vita delle piante e comprendiamo l’importanza della biodiversità. Lungo il percorso, abbiamo riscoperto anche il valore dell'arte e della manualità. Questo incontro con l’autunno diventa, così, un viaggio di apprendimento che si arricchisce ad ogni passo, stimolando la curiosità e l'amore per la natura. In Sicilia, l'autunno porta un'atmosfera magica e calda, con cieli limpidi e temperature ancora miti. I paesaggi si tingono di colori dorati e rossastri, mentre nei mercati spuntano i frutti di stagione come le olive e le castagne. L'aria è profumata di terra bagnata e di agrumi, offrendo un quadro perfetto di tranquillità e bellezza.