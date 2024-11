Halloween diventa un’allegra rappresentazione

Una delle esperienze più memorabili di quest'anno scolastico è stata senza dubbio la rappresentazione della leggenda di Jack o' Lantern, un'icona della festa di Halloween. L'evento si è svolto giovedì 31 ottobre, in prossimità della commemorazione dei defunti, grazie alla creatività del nostro insegnante di inglese, Gaetano Francolino. La grande protagonista della giornata è stata la zucca, portata in classe dalla nostra compagna Serena. Con entusiasmo, il maestro Francolino ci ha guidati nell'intaglio della zucca: abbiamo svuotato il suo contenuto, spento le luci e chiuso le finestre per creare un'atmosfera cupa. Unendo le forze, abbiamo illuminato la zucca dall'interno e ci siamo lanciati a percuotere le varie classi, intonando «Happy Halloween». La leggenda narra di Jack, un fabbro irlandese ubriacone che riuscì più volte a ingannare il diavolo. In una occasione, Jack chiese al diavolo di trasformarsi in una moneta per concedergli un’ultima bevuta, promettendo di donargli l'anima. Ma, una volta trasformato, Jack lo rinchiuse in una croce per guadagnarsi dieci anni di libertà. Alla scadenza, il diavolo tornò, ma Jack lo intrappolò di nuovo, questa volta su un albero. Dopo la morte, Jack non poté entrare né in Paradiso né all'Inferno; la sua anima rimase quindi vagante nel mondo dei vivi, con in mano una fiamma eterna, ultimo regalo del diavolo, riposta in una rapa. Da qui il nome Jack o' Lantern, abbreviazione di «Jack of the lantern». Secondo la leggenda, durante la notte di Halloween, Jack vaga in cerca di riparo, e gli abitanti appendono rapa-lanterne per segnalare che non c'è posto per lui nelle loro case. Con l'emigrazione irlandese negli Stati Uniti, la rapa è stata sostituita dalla zucca, che oggi rappresenta il simbolo indiscusso di Halloween. Halloween ha origini antiche, risalenti alla festa celtica di Samhain, celebrata il 31 ottobre. Durante questa notte, i Celti credevano che i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliassero. Con l’arrivo del cristianesimo, la festività si trasformò nel «All Hallows' Eve», predecessore dell'odierna Halloween.