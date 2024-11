«Così è stata sdoganata l’immagine della mafia»

Noi ragazzi delle classi III A e III C, abbiamo svolto un’attività di «indagine» sul personaggio di Montalbano, sulla sua importanza nel campo della letteratura moderna. Dobbiamo dire grazie ad Andrea Camilleri e al suo noto personaggio, appunto, Montalbano se oggi nel mondo l’idea dei siciliani e del loro uso del dialetto, non è più legata all’immagine della mafia.

Abbiamo analizzato i personaggi del racconto di Montalbano, «Il Patto» e un brano tratto da «Il giorno della civetta», nel primo caso i personaggi sono positivi, si muovono senza paura, nel territorio siciliano per cercare la verità, nel secondo caso sembrano rassegnati a subire le ingiustizie.

Inoltre, abbiamo ricercato e disegnato i luoghi descritti nei romanzi di Montalbano, ed è stato come fare una passeggiata tra posti a noi noti, il nostro mare, i nostri monumenti, il nostro sole, la nostra storia.

Abbiamo scoperto che attraverso il suo personaggio, Montalbano, Camilleri può considerarsi come un promotore per far conoscere una nuova Sicilia, una terra che merita di essere tra le mete turistiche di tutto il mondo, perchè le indagini di Montalbano, sono ambientate in un posto paradisiaco, dove il mare racconta la storia di un popolo, quello siciliano.