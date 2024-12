Coldiretti, Fasulo di Sciacca è il nuovo direttore regionale per la Sicilia

Calogero Maria Fasulo, 47 anni, di Sciacca, laureato in Scienze e tecnologie agrarie, è stato nominato, dall’unanimità dei dirigenti, direttore della Federazione regionale Coldiretti Sicilia. Prende il posto di Prisco Lucio Sorbo, che va a dirigere la Federazione regionale della Basilicata.

Fasulo, dopo 8 anni alla guida della Coldiretti di due province, Ragusa e Siracusa, anche come vice direttore, aree che hanno espresso un grande dinamismo agricolo, assume il nuovo incarico e insieme al presidente regionale Francesco Ferreri guiderà l’organizzazione agricola dell’Isola con la direzione anche della Coldiretti di Catania e di Palermo. Il neo direttore regionale ha maturato una grande esperienza politico sindacale partendo da Coldiretti giovani che ha condotti per oltre 15 anni contribuendo a formare l’attuale classe dirigente. È stato anche responsabile di Campagna Amica, la rete per la vendita diretta degli agricoltori nonché di Terranostra, l’associazione degli agriturismi.

Nell'ambito dell’organizzazione Coldiretti il neo direttore regionale ha maturato esperienza anche nel Centro assistenza agricola, nella consulenza del lavoro e in quella sulla politica agricola comune. Da oltre 6 anni è anche il responsabile regionale di FdAI -Filiera Agricola Italiana dimostrando grande protagonismo negli accordi con la grande distribuzione organizzata e della Federazione Allevatori Sicilia facendo riconquistare la centralità della zootecnia siciliana nell’ambito delle varie associazioni di razza.