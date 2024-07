L'acqua dal fiume Sosio servirà le campagne di tre Comuni dell'Agrigentino, finanziati i lavori

Finanziato dalla Regione con 500 mila euro, tramite la Protezione civile, il progetto di sistemazione idraulica del Fiume Sosio-Verdura a monte della traversa Favara di Burgio, in località Poggio Diana. Il progetto, redatto dall’Autorità regionale di bacino porterà acqua a tre Comuni dell’Agrigentino - Burgio, Caltabellotta e Ribera - per soddisfare i bisogni irrigui dei campi agricoli che ricadono nei 3 centri e risparmierà quella idropotabile.

L’intervento consisterà essenzialmente nella sistemazione e rinaturalizzazione dei meandri fluviali posti a monte della traversa Favara, per attingere direttamente dalle acque del fiume Sosio-Verdura, da cui saranno praticamente eliminate le sabbie che si sono depositate via via nel corso del tempo.

Il progetto serve ad aumentare la capienza del fiume in corrispondenza di una traversa dell’Enel. Al termine dei lavori, previsti al massimo in due mesi, è previsto un maggiore accumulo di 30 milioni di litri di acqua. Inoltre, verrà comprata una nuova stazione di pompaggio per il Consorzio di bonifica.