«Google Camp», Sciacca riunirà i potenti del pianeta

Google Camp ancora una volta sceglie il territorio agrigentino. L’happening organizzato dal colosso del web fondato da Larry Page e Sergey Brin, riunirà gli uomini più potenti del mondo al Verdura Golf Resort di Sir Rocco Forte. Il tema che quest’anno verrà trattato, sarà «L’intelligenza artificiale». Da Mario Draghi a Christine Lagarde, attuale presidente della Banca centrale europea, a Tony Blair, ex primo ministro inglese. Gli uomini più potenti al mondo scelgono ancora una volta il territorio della provincia di Agrigento per Google Camp 2024 che si terrà da lunedì sino a sabato tre agosto. Già da oggi pomeriggio sono previsti parecchi arrivi, tra vip, uomini di rilievo mondiale nel campo dell’economia, dell’alta finanza e della scienza. Il livello di sicurezza sarà altissimo, cosi come la privacy degli ospiti. Negli anni passati, la famosa cena di gala si è svolta più volte ai piedi del tempio di Hera al parco archeologico di Selinunte, al tempio della Concordia ad Agrigento e poi anche nel territorio di Menfi, in un baglio immerso tra i vigneti e il mare.

Quest’anno la tanto attesa cena si terrà all’interno del Verdura resort, tra lunedì e martedì sera e a cantare potrebbe essere Lady Gaga, ma ancora non è confermato. Certo è che ci saranno nomi di spicco come John Elkann, l’attuale presidente di Stellanti. David Kwong, mago, creatore di puzzle, scrittore e produttore. MrBeast, uno youtuber e imprenditore statunitense. Il suo canale YouTube conta oltre 305 milioni di iscritti e, ad oggi, è quello con più iscritti al mondo. Protagoniste saranno molte donne che si sono distinte nel campo della medicina e dell’alta finanza. Cynthia Jane Kenyon una biologa molecolare e biogerontologa americana nota per la sua dissezione genetica dell’invecchiamento in un organismo modello ampiamente utilizzato, il nematode Caenorhabditis elegans, Katharine Hayhoe, astrofisica e climatologa canadese, docente di politica pubblica al dipartimento di scienze politiche della Texas. Nel 2021 è stata anche nominata capo-scienziata per la conservazione della natura. Jennifer Anne Doudna, una chimica statunitense e Ariane Gorin, l’amministratore delegato del gruppo Expedia. Non mancherà all’appello il fondatore del noto social network facebook, Mark Zuckerberg. E’ stato già avvistato in Sicilia da un paio di giorni con il suo lussuoso yacht «Launchpad». L’imbarcazione, lunga ben 118 metri e dal valore stimato di 300 milioni di dollari, ha già fatto tappa in diverse località siciliane negli ultimi giorni, tra cui le Eolie, Taormina e Terrasini.

Tra gli ospiti, pare ci sarà anche l’imprenditrice francese, direttrice e vicepresidente esecutiva di Louis Vuitton, nonché presidente e amministratore delegato di Dior, Delphine Arnault. Ci sarà anche Greg Peters, amministratore delegato di Netflix e tornerà Dana Strong, l’amministratrice delegata di Sky. E’ prevista la presenza di Margherita Della Valle, amministratrice delegata di Vodafone e Jane Jie Sun, la famosissima donna d’affari cinese che ricopre il ruolo di amministratore delegato del gruppo Trip.com da novembre 2016. Ci saranno attori e attrici, volti noti al pubblico mondiale e un noto chef statunitense. Un gruppo di importanti ospiti, pare abbia chiesto una gita in bicicletta, ma è tutto top secret, cosi come la gita in barca. C’è chi ha chiesto una visita guidata in una nota cantina vitivinicola del territorio e delle passeggiate nelle spiagge di Menfi. Tra gli ospiti pare ci sarà anche Jay Y. Lee, il dirigente d’azienda sudcoreano che ricopre il ruolo di presidente esecutivo di Samsung.