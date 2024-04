Agrigento, il Tar condanna l'Inail al risarcimento nei confronti di un agricoltore

Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo che era stato escluso da un finanziamento dell’Inail per un errore nella compilazione della domanda. Nel marzo 2021 l’Inail aveva avviato una procedura per la concessione di finanziamenti alle imprese agricole per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature con soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti.

Il finanziamento era previsto nella misura del 50% della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (anche organizzati in forma societaria) e del 40%, per la generalità delle micro e piccole imprese. P.G., ventottenne di Naro (Agrigento), rappresentante legale dell’azienda agricola di famiglia, aveva partecipato al bando, chiedendo l’ammissione, con richiesta di finanziamento pari al 50%.

Nell’agosto 2021 l’Inail aveva autorizzato il finanziamento, ma nel gennaio del 2022 aveva comunicato la riduzione dal 50 al 40% - in quanto la ditta del signor P.G. non poteva dirsi rientrante nella categoria di società appartenenti all’asse "giovani agricoltori", dove il capitale sociale deve essere conferito in maggioranza da soggetti non ancora quarantenni.