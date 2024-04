Asp Agrigento, concorso per assistenti amministrativi riservato alle categorie protette: il bando

L'Asp di Agrigento ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per assistenti amministrativi, riservato ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. La domanda deve essere presentata entro il 22 aprile 2024. Così come riporta il sito dell'Azienda, in esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 220 del 30 gennaio 2024 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di assistente amministrativo - area degli assistenti del comparto sanità.

IL BANDO

Categorie protette

Nelle categorie protette rientrano tutti gli individui con disabilità, patologie gravi e altre forme di invalidità psico-fisiche. Per proteggere da forme discriminatorie sul lavoro queste persone, esistono specifiche tutele di legge sancite dalla Costituzione Italiana. In particolare, la legge 68/99 del 12 marzo 1999 promuove l’inserimento lavorativo attraverso il collocamento mirato e forme di incentivi economici per le aziende che assumono lavoratori appartenenti alle Categorie Protette. Fanno parte delle categorie protette: persone con invalidità civile superiore al 45%; invalidi sul lavoro con invalidità superiore al 33%; invalidi di guerra e civili di guerra; persone non vedenti, con una vista pari o inferiore a un decimo; persone sordomute; vedove, orfani, profughi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.