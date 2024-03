Protesta dei trattori, nuova assemblea sulla Sciacca-Palermo: la politica deve dare risposte

Nel quarantaquattresimo giorno consecutivo dall’istituzione del presidio permanente di protesta sulla scorrimento veloce Sciacca-Palermo, in contrada Gulfa, gli aderenti al Movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belice oggi hanno tenuta una nuova assemblea.

Sul posto sono giunti anche alcuni degli undici sindaci del comprensorio i quali, dieci giorni fa, hanno sottoscritto una richiesta al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino a raggiungere i manifestanti.

«Fino ad oggi dalle istituzioni regionali non è arrivata alcuna risposta - dice Gaspare La Marca, portavoce dei manifestanti - Ne siamo profondamente delusi, ma noi non ci rassegniamo. La nostra protesta continua, il nostro è un settore che non produce più reddito. E non sono certo le blande misure fiscali, o quelle sulla limitazione dell’utilizzo dei fitofarmaci che possono darci le risposte che chiediamo. Noi abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari, a partire dal prezzo minimo garantito».

Allevatori e produttori agricoli hanno annunciato la loro partecipazione ad una grande manifestazione di protesta in programma a Palermo il prossimo 24 marzo. Insieme agli agricoltori ci saranno anche le rappresentanze del mondo della pesca, anche questo un settore che sta attraversando una profonda crisi.