Venduta la villa di Silvio Berlusconi a Lampedusa

Villa Due Palme, l’abitazione che l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi comprò nel 2011 a Lampedusa, è stata venduta. La trattativa riservata è stata conclusa nelle scorse settimane. A comprare l’immobile è stato l’economista Gianni Profita, 63 anni, nato a Acquaviva Platani, rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma.

Secondo voci non confermate che girano a Lampedusa, l’esperto in management del settore dell’industria multimediale e audiovisiva avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro. Berlusconi l’aveva comprata per un milione e mezzo di euro. Villa Due Palme - 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino - faceva parte dell’immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dal Cavaliere.