Spopolamento in Sicilia, Calamonaci offre contributi a possibili residenti o imprenditori

Calamonaci, in provincia di Agrigento, rischia di spopolarsi e il sindaco corre ai ripari con un contributo economico a chi “salverà” il paese di poco più di mille abitanti che negli ultimi decenni ha perso molti residenti. Sono due le iniziative che il primo cittadino Pino Spinelli ha attivato pubblicando due bandi per incentivare il trasferimento di residenza e l'apertura di nuove attività commerciali.

Cinquemila euro saranno destinati a chi acquista una casa o trasferisce la propria residenza abituale nel paese. Saranno finanziate due istanze per un totale, quindi, di 10 mila euro. La domanda di contributo potrà essere presentata entro le ore 13 del prossimo 11 marzo. Le istanze potranno essere consegnate a mano al Comune, inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via pec. Le istanze saranno valutate e sarà assegnato un punteggio a seconda di alcuni parametri come il numero dei componenti del nucleo familiare, le spese di acquisto o di ristrutturazione o se nella famiglia vi è la presenza di soggetti diversamente abili.