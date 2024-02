Nell'Agrigentino lavori di pubblica utilità per 168 persone

Centosessantotto tra percettori di assegno d’inclusione e beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (ex reddito di cittadinanza) saranno avviati in progetti di pubblica utilità nei sette comuni del Distretto socio sanitario D6, il cui ente capofila è la municipalità di Ribera. Lo hanno deciso i sindaci nel corso di una riunione in cui sono state pianificate le attività dei Puc (Progetti utili alla collettività) finanziati all’interno del Fondo per la povertà.

La misura è rivolta a persone tra 18 e 59 anni. I comuni del distretto sono quelli di Ribera, Cattolica Eraclea, Burgio, Montallegro, Lucca Sicura, Villafranca Sicula e Calamonaci.

I beneficiari, che saranno selezionati all’interno di un avviso pubblico, dovranno lavorare per 16 ore settimanali per la durata di un anno, e riceveranno 350 euro al mese a titolo di beneficio economico integrativo, che sarà erogato dall’Inps. Dovranno prestare la loro opera in particolare in diversi ambiti di intervento: pulizia e spazzamento delle strade, vigilanza in musei, ville, monumenti, parchi e spiagge, supporto agli eventi pubblici e ai servizi sociali dei rispettivi comuni. Gli interessati devono rivolgersi ai Caf e ai patronati.