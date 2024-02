Canicattì, riapre il supermercato Conad

A Canicattì riapre oggi le sue porte il supermercato Conad trasferito nei nuovi locali di Largo Barone Giacomo I, vicino alla scuola De Amicis, dopo un’importante opera di ristrutturazione. Questa riapertura è accompagnata da una serie di novità che mirano a soddisfare le esigenze della clientela: tutti i reparti freschi sono stati ampliati e curati nei minimi dettagli, per mettere a disposizione della clientela un assortimento più ampio in un ambiente accogliente e funzionale, in grado di offrire una nuova esperienza di spesa.

Il punto vendita si estende su una superficie di oltre 870 mq e offre ai cittadini del comune siciliano un’esperienza di spesa completa e funzionale sia nei reparti freschi, tra cui la macelleria, l’ortofrutta, la panetteria e il banco gastronomia, sia nella selezione di prodotti senza glutine, vegan, healthy e bio, a testimonianza dell’attenzione di Conad alle diverse esigenze alimentari dei clienti.

L’ortofrutta propone nel suo ampio assortimento anche prodotti locali attentamente controllati e selezionati, provenienti quotidianamente dalle migliori produzioni del territorio. La macelleria è organizzata con la duplice funzionalità assistita e a libero servizio e offre carni provenienti da filiere certificate. Nel reparto panetteria è disponibile pane fresco a tutte le ore. La gastronomia vanta, invece, un fornito banco di salumi e formaggi dove accanto alle eccellenze locali è possibile trovare una ricca selezione di prodotti regionali italiani a marchio Sapori&Dintorni Conad per un’esperienza di gusto completa.