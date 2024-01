Siccità a Ribera, l'acqua di due invasi sarà dirottata sulla diga Castello

Con le prime piogge una parte dell’acqua delle dighe Prizzi e Gammauta sarà dirottata verso la diga Castello, con l’obiettivo di alleviare i problemi di siccità nel comprensorio di Ribera. È quanto è stato deciso oggi, al termine della riunione che si tenuta nel pomeriggio nella sede dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, a Palermo. Un vertice operativo, convocato dall'assessore regionale Luca Sammartino, per affrontare i disagi idrici di quella zona, fortemente votata alla produzione agricola, in primis delle arance.

All'incontro hanno partecipato rappresentanti del dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, dell'Autorità di bacino, del Consorzio di bonifica della Sicilia Occidentale e di Enel Green Power. L'assessore Sammartino ha chiesto e ottenuto da Enel e dall’Autorità di bacino l’impegno ad attivare le procedure per trasferire volumi d'acqua dalle dighe Prizzi e Gammauta, gestite dall'azienda, verso la diga Castello, attraverso l'adduttore consortile. L'operazione sarà attuata con immediatezza non appena le piogge consentiranno di accumulare acqua a sufficienza, considerato che ad oggi non ci sono volumi idrici disponibili.