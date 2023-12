Più treni verso l'aeroporto di Palermo con collegamenti diretti da Agrigento: l'offerta invernale in Sicilia

Più treni diretti verso l'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, adesso anche da Agrigento. Sono queste le principali novità dell'orario invernale di Trenitalia in Sicilia, presentato oggi alla Winter Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e dalla neonata società treni turistici italiani.

Le novità, al via da domenica 10 dicembre, illustrate da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, mirano a sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e attrattiva, offrendo collegamenti per le mete turistiche di neve e montagna, più soluzioni di viaggio integrate con treno, bus e aereo e promozioni ad hoc per famiglie e giovani, per viaggiare in modo sostenibile e in totale comfort e sicurezza.

Dall’11 dicembre, ci saranno 4 nuovi collegamenti diretti fra Agrigento e Palermo Aeroporto per una sempre maggiore interconnessione dei territori. Confermati i servizi Genio Express che ogni giorno, con 5 collegamenti fast dal lunedì al sabato e 6 nei festivi, collegano la stazione di Palermo Centrale all’aeroporto “Falcone e Borsellino” effettuando solo la fermata di Palermo Notarbartolo.

Collegamenti che si integrano all’offerta per il Passante di Palermo, che nel giorno feriale prevede 73 treni fra Palermo e Palermo Aeroporto, differenziati fra treni semi-veloci (10 fermate e una percorrenza media di 49 minuti con frequenza di 1 treno all’ora) e treni che effettuano tutte le fermate intermedie tra origine e destinazione (16 fermate e una percorrenza media di 60 minuti con frequenza di 1 treno all’ora). Nella stazione di Palermo Notarbartolo, inoltre, si perfeziona l’interscambio con i servizi da e per Palermo Giachery (1 collegamento Palermo Notarbartolo – Palermo Giachery ogni 30 minuti).

Tornando ad Agrigento, si conferma il collegamento intermodale treno più il bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione di Agrigento Centrale, lanciato la scorsa primavera e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Tua Agrigento. Sono 28 i servizi con bus previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi che collegano la Valle dei Templi e la stazione di Agrigento Centrale in circa 12 minuti. Attivo anche il nuovo abbonamento mensile intermodale treno più bus fra Agrigento Bassa e Agrigento Scuole.

Confermati anche i servizi combinati che supportano la mobilità di chi sceglie il treno per i propri spostamenti: il Fontanarossa Airlink, servizio intermodale treno+bus nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Amts Catania, consente di raggiungere comodamente lo scalo internazionale catanese con un servizio bus che in pochi minuti collega la fermata ferroviaria di Catania Aeroporto Fontanarossa ed il terminal dell’Aeroporto di Catania; il Taormina Link è il trasporto intermodale treno+bus che collega la stazione di Taormina-Giardini al centro di Taormina grazie ai bus di Azienda Servizi Municipalizzati Taormina.

Grazie alla collaborazione tra Trenitalia e Fce (Ferrovia Circumetnea) è disponibile un servizio intermodale che consente di acquistare in un’unica soluzione i servizi di Trenitalia da e per Giarre-Riposto e i biglietti singoli per viaggiare tra le stazioni FCE di Giarre e Randazzo a bordo dei collegamenti operati da Ferrovia Circumetnea.

Per chi sceglie la Sicilia come meta per trascorrere le vacanze di Natale, confermata l’intera offerta degli Intercity Giorno da e per Roma e degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano alla Sicilia. Dal 10 dicembre, il traghettamento di alcuni Intercity tra Calabria e Sicilia sarà effettuato con locomotore a batterie, con un conseguente risparmio in termini di emissioni. Saranno 32 le corse dei mezzi veloci di BluJet (Gruppo FS Italiane) fra Messina e Villa San Giovanni che garantiscono quotidianamente la coincidenza con le Frecce in arrivo e in partenza da Villa San Giovanni, che proseguono per Roma, Milano, Torino e Venezia, e con gli Intercity che partono da Reggio Calabria e proseguono il viaggio fino a Roma e Milano, e una coppia di Intercity Notte che prosegue sino a Torino, per una migliore connessione nave-treno.

Per il Regionale, in accordo con la Regione, Committente del Servizio, un’offerta pensata per soddisfare le esigenze di lavoro, studio e turismo per visitare luoghi di alto valore culturale e paesaggistico nel comfort dei treni Pop e dei nuovi treni diesel-elettrici Blues, rispettivamente 25 e 15 quelli già in circolazione sui binari dell’isola.