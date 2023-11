Caro voli, bus gratuito da Milano ad Agrigento per 76 fuorisede: le date, chi può partecipare

Contro il caro voli, il Comune di Agrigento, in collaborazione con l'azienda Sais Trasporti, ha messo in atto una iniziativa in favore di molte famiglie che hanno i figli fuorisede. Per non rinunciare a trascorrere le vacanze natalizie con genitori e nonni ecco che si metterà a disposizione un bus gratuito. L'iniziativa prende il nome di "Natale con i tuoi".

Le partenze

I posti a disposizione sono 76, il pullman partirà mercoledì 20 dicembre alle ore 14 da Milano e arriverà ad Agrigento. Il rientro nel capoluogo lombardo è previsto per il 2 gennaio 2024 con partenza da Piazzale Fratelli Rosselli alle ore 14.

Chi può partecipare all'iniziativa e come aderire

Per aderire si dovrà inviare un’email a [email protected], allegando i documenti. I requisiti per accedere all'iniziativa sono essere: cittadini residenti e non residenti ad Agrigento con comprovato legame con la città; agrigentini, in grado di dimostrare di essere studenti universitari nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; agrigentini con comprovato rapporto di lavoro nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; che hanno raggiunto la maggiore età o minori accompagnati.

Il sindaco: «Natale è famiglia»

«Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli, abbiamo subito pensato a questa iniziativa, perché ci ha ricordato quanti “nostri figli” siano studenti fuorisede e cosa voglia dire stare lontano dai propri familiari durante le festività - hanno dichiarato il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè e l’assessore, Carmelo Cantone -. Riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini che vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie aeree».