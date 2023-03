Traghetto per Linosa, dopo anni ripristinata la corsa serale

A Linosa dove, dopo tanti anni, il traghetto di linea è tornato ad attraccare nelle ore notturne. Erano le 22,45 quando la motonave ha ormeggiato e consentito lo sbarco di quanti sono tornati a utilizzare, anche di sera il traghetto per arrivare e partire dalla più piccola isola delle Pelagie. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Filippo Mannino, nelle scorse settimane si era mobilitata per far illuminare la banchina.

«Ringraziamo la società di navigazione, la Selis, la Regione, la Capitaneria di porto, gli ormeggiatori e quanti hanno collaborato per questo atteso risultato», ha dichiarato il primo cittadino delle isole Pelagie.

