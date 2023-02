Asp Agrigento, bando di concorso per 26 figure professionali: i profili cercati

Concorsi nella sanità siciliana. È stato pubblicato un bando per assumere personale, a tempo indeterminato, nell'Azienda sanitaria di Agrigento. La pubblicazione è avvenuta nella Gurs Concorsi e si tratta di diversi profili professionali.

I profili cercati

I profili cercati sono diversi: 4 posti di ostetrico; n. 5 posti di fisioterapista; 1 posto di terapista occupazionale; 2 posti di ortottista; 7 posti di tecnico sanitario di radiologia medica; 4 posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.

Come presentare la domanda

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante i requisiti e le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione saranno pubblicati nel sito internet dell’Azienda www.aspag.it nella sezione bandi di concorso nella medesima data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito https://aspag.iscrizioneconcorsi.it. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Servizio risorse umane dell'ASP di Agrigento - viale della Vittoria, 321 (tel. 0922 407111 centralino) o indirizzando eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica [email protected].

